Прямой эфир

Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии

0
Фото: Global Look Press/Sascha Ditscher
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва в частном отдельно стоящем доме в городе Хальберштадт на севере Германии.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 мая. На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Когда люди смогут вернуться в свои дома, пока не ясно. В доме, где произошел взрыв, начался пожар, который создает угрозу новых хлопков, так как в помещении были обнаружены различные потенциально взрывоопасные вещества и химические соединения. В настоящее время на месте работают полиция и пожарные, выясняются обстоятельства случившегося.

24 мая во французском Лионе на улице Виктора Гюго сдетонировал сверток с поражающими элементами. По последней информации, пострадали 13 человек. Расследованием взрыва занимаются сотрудники отдела прокуратуры Парижа по пресечению терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились новые фотографии подозреваемого во взрыве в Лионе
При взрыве у пирамид пострадали граждане Египта и ЮАР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017