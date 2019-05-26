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В Сети появилось видео полета покрашенного под Су-57 американского F-16

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Фото: скриншот видео
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В интернете появилось видео, на котором запечатлен полет американского истребителя F-16, окраска которого характерна для российского самолета Су-57. Видео опубликовали в Facebook на странице авиабазы Неллис.

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Как сообщает «Российская газета» в воскресенье, 26 мая, американский истребитель входит в группу «Агрессор», которая на учениях изображает вероятного противника. Помимо «пиксельной» голубой окраски F-16 отличают крупные красные бортовые номера, подобные тем, что используются в Воздушно-космических силах России.

По словам бригадного генерала Роберта Новотны, одна из задач подготовки летчиков с использованием «Агрессора» заключается в преодолении «охотничьей лихорадки» — нервного напряжения, которое возникает при первой встрече с противником.

Как сообщалось 19 мая, авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57, появятся в ВКС раньше 2027 года.

Ранее, 15 мая, президент России Владимир Путин заявил о том, что 76 истребителей Су-57 поступят в ВКС к 2027 году.

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