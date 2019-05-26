Кардозу забил первый гол на новом стадионе «Динамо»

Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» португалец Мигел Кардозу забил первый гол на новом стадионе команды в московском Петровском парке. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 26 мая.

Спортсмен открыл счет на второй минуте встречи с тульским «Арсеналом» в рамках 30-го тура чемпионата России.

Стадион «Динамо» больше 10 лет находился на реконструкции. В это время бело-голубые проводили домашние матчи в Химках.

30 апреля банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского клуба за 1 рубль.

Одновременно был завершен вопрос реструктуризации долга футбольного клуба перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 млрд рублей.