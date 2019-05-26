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Телефонного террориста оперативно задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге вечером 25 мая дежурный службы «112» получил такое сообщение: «Как ваша полиция ко мне, так и я к вам. Курортный район, заложена бомба». Об этом информирует источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что звонивший с мобильного телефона находится в Сестрорецке. В тот же день был задержан 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал «78». 24 мая в городе эвакуировали более 5 тыс. человек из-за угроз о минировании.

В середине мая рейс из международного аэропорта Казань в столичный аэропорт Домодедово отложили из-за заявления нетрезвого пассажира о заложенной на борту самолета бомбе. Проводилось обследование воздушного судна кинологами.

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