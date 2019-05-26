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Переплывший Атлантику в бочке француз готовится вплавь пересечь Ла-Манш

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Фото: Global Look Press/Richard Winn
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Французский пенсионер Жан-Жак Савен, который в бочке пересек Атлантический океан, намерен вплавь пересечь пролив Ла-Манш. Осуществить задуманное 72-летний мужчина планирует летом 2020 года.

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На этом, по словам француза, он не намерен останавливаться и уже подумывает о пешем приключении.

«Также я собираюсь пройти 7 тыс. м в горах. Мы пойдем вместе с моим другом», — рассказал он в интервью агентству «РИА Новости».

Секрет столь хорошей физической формы Савена, по мнению самого француза, заключается в «любви к женщинам» и спорту. При этом он отметил, что к путешествиям на дальние расстояния необходимо тщательно готовиться.

Жан-Жак Савен отправился в путешествие в бочке в декабре прошлого года от маленького канарского острова Эль-Йерро. Изначально француз рассчитывал достичь Карибских островов к марту, но путешествие немного затянулось.

Всё это время мужчина провел в плавсредстве 3 м длиной и 2 м диаметром, которое было изготовлено из эпоксидной многослойной фанеры. Внутри бочки располагались кушетка, кухонный уголок, стол, также там было место для хранения вещей и провианта. В пол капсулы специалисты встроили иллюминатор для наблюдения за рыбами.

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