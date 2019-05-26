Власти Дубая оплатят лечение упавшей с лошади туристки из Великобритании

Власти Дубая оплатят все расходы на лечение туристки из Великобритании, получившей тяжелые травмы головы после падения с лошади. Такое указание правительству дал глава Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, сообщает официальная пресс-служба страны в воскресенье, 26 мая.

24-летняя девушка пострадала на отдыхе в Дубае в начале мая. Врачи сделали ей две операции. В настоящий момент туристка всё еще находится в больнице.

Отмечается, что ранее стало известно, что семья пострадавшей не в состоянии оплатить весь курс лечения.