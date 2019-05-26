Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи подал в отставку

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил подал заявление об отставке. Он находился на должности семь лет, сообщает ABC News в воскресенье, 26 мая.

По словам О'Нила, произошедшие недавно перемены в парламенте показали нужду страны в преобразованиях.

Бывший премьер-министр передал полномочия Сэру Джулиусу Чэню, ранее занимавшему подобную должность дважды. Официально подтвердить факт отставки О'Нила должен генерал-губернатор Папуа-Новой Гвинеи Роберт Дадае, что ожидается в ближайшие дни.

Отмечается, что экс-премьер-министр страны имеет поддержку 48 депутатов парламента в то время, как оппозиционный блок представлен 62 членами правительства.

Ранее в пятницу, 24 мая, О'Нила покинул ключевой его союзник в парламенте страны.

Ранее 26 мая число политиков, официально объявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, увеличилось до семи.