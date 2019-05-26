Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек

Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали. Такие данные приводит местное правительство в воскресенье, 25 мая.

Утечка двуокиси углерода произошла на грузовом судне, которое находилось на ремонте, накануне. В первые часы сообщалось о восьми погибших. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное, пишет «РИА Новости».

Расследование случившегося под личный контроль взял вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.