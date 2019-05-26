Президентские выборы в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Никто из кандидатов не подал документы в установленный срок для участия в выборах президента Алжира, которые были назначены на 4 июля, и могут быть перенесены. Об этом сообщило издание «Аль-Хабар».

Срок подачи документов завершился 25 мая, в субботу. Формы для регистрации и сбора подписей запросили более 70 потенциальных кандидатов, однако Конституционный совет Алжира не сообщил о приеме документов ни от одного из желающих.

Как пишет «РИА Новости», в связи с всеобщим отказом от выдвижения кандидатур на пост президента соблюдение сроков, которые указаны в конституции страны, невозможно.

В Алжире уже около трех месяцев продолжаются народные протесты. Жители выходят на митинги с требованием «чистки» руководства страны, в частности увольнения всех сторонников экс-президента республики Абдельазиза Бутефлики.

Помимо Абделькадера Бенсалаха, который временно исполняет обязанности главы государства, участники акции требуют отставки премьера Нуреддина Бедуи и главы Конституционного совета Тейеба Бельиза.

В начале апреля на фоне неутихающих акций протеста 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, находившийся у власти с 1999 года, подал в отставку по состоянию здоровья. В силу тяжелых последствий перенесенного в 2013 году инсульта в последние годы политик фактически не руководил государством. В последнее время он находился в швейцарской клинике в тяжелом состоянии.