Reuters сообщил о возможном слиянии Fiat Chrysler и Renault

Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о глобальном слиянии, сообщил в субботу, 25 мая, Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела.

Как отмечает агентство, переговоры находятся на «продвинутой стадии». Газета Financial Times ранее писала, что FCA и Renault обсуждают сделку, направленную на установление «крепких связей» с тем, чтобы быть готовыми к вызовам, которые ожидают глобальную автоиндустрию.

Reuters подчеркивает, что электрификация и автоматизация на автомобильном рынке, которая стремительно растет в последние годы, вынуждает автопроизводителей искать пути для построения выгодных союзов.

Агентство уточняет, что FCA имеет прибыльный бизнес в Северной Америке, однако «теряет деньги» в Европе. В то же время Renault является одним из пионеров в производстве электрокаров и может похвастаться широким присутствием на развивающихся рынках. В США тем не менее компания деятельность не ведет.

Reuters напоминает, что партнерство Renault-Nissan столкнулось со сложностями ввиду скандала, который разгорелся в ноябре прошлого года. Бывшего руководителя альянса Карлоса Гона арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Как утверждается, Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Следствие также считает, что он переложил на корпорацию свои личные финансовые потери.

22 апреля прокуратура Токио предъявила Гону новое обвинение в присвоении средств концерна Nissan. Отмечалось, что миллионы долларов могли быть похищены бизнесменом в результате мошеннической схемы при переводе денег от японской корпорации в Оман в адрес действующей там фирмы по торговле легковыми машинами.