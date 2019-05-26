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Министр природных ресурсов Мексики ушла в отставку из-за задержки рейса

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Фото: twitter.com/Josefa_GBOM
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Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Хосефа Гонсалес Бланко покинула свой пост из-за скандала с задержкой авиарейса в субботу, 25 мая. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Прошение министр уже подала президенту Лопесу Обрадору. Поводом для этого стал скандал, который произошел из-за рейса авиакомпании «Аэромехико». Самолет должен был вылететь из столицы страны в Мехикали, но задержался на 40 минут якобы по распоряжению главы государства.

Бланко указала, что из-за нее произошла задержка вылета коммерческого рейса. Она отметила, что распоряжения президента задержать рейс не было, а ответственность за произошедшее лежит только на ней, цитирует ТАСС.

Также бывшая министр отметила, что настоящие перемены требуют отмены привилегий и выгоды для одного человека, даже ради служебных обязанностей, в пользу благополучия большинства.

В прошлом году министр юстиции Чехии Татьяна Мала подала в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании дипломных работ. Она использовала выдержки из научных трудов других авторов, выдав их за собственные наработки.

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