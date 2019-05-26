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Три человека пострадали при поломке аттракциона в Калифорнии

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Фото: youtube.com
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Три человека, в том числе 10-летний ребенок, пострадали в результате поломки в работе аттракциона «Водные горки» в парке отдыха и развлечений в Риверсайде в американском штате Калифорния. Об этом сообщает FoxNews.

Все потерпевшие находились в одной из капсул, которая с разгона вошла в воду и не притормозила в конце спуска, как предусмотрено конструкцией.

В результате посетителей выбросило из капсулы. Они получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших — пожилой мужчина — находится в больнице в критически тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать не сработавший водяной насос, который предназначен для мягкого торможения.

3 мая в США в национальном парке Гавайских вулканов турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа. 32-летний мужчина перелез через ограждение рядом со смотровой площадкой, чтобы получше рассмотреть панораму с утеса.

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