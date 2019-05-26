Температура в Москве поднимется до 24 градусов в воскресенье

В Москве в воскресенье, 26 мая, ожидается до 24 градус тепла, сообщает Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачную погоду, местами дождь и грозу. Будет дуть западный ветер 5-10 м/с с порывами при грозе 12-17 м/с.

В ночные часы температура будет колебаться от 10 до 12 градусов. Ожидается облачная погода без осадков, западный ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Ранее в мае синоптики «Фобоса» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая.