Четыре человека пропали без вести после столкновения двух грузовых судов

Два грузовых японских судна столкнулись в Тихом океане, четыре человека считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел в 12 км от города Инубосаки в префектуре Тиба в ночь на воскресенье, 26 мая, в 02:00 по местному времени (20:00 субботы мск). В результате одно судно затонуло. На нем находилось пять человек. Капитан, как отмечает ТАСС, спасен, остальные моряки пропали без вести.

Столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости ввиду сильного тумана. Поисково-спасательная операция в настоящий момент продолжается. Задействованы катера и вертолеты.

В феврале на Багамах в результате крушения лодки погибли 28 мигрантов с Гаити.