Прямой эфир

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы. Об этом в субботу, 25 мая, говорится на сайте ведомства.

«Органами ГСУ СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — передает СК.

Как сообщает РЕН ТВ, московские правоохранители разыскивают неизвестного, после звонка которого в одну из столичных школ прибыли санитары психиатрической больницы. По информации телеканала, они попытались забрать 15-летнего подростка в лечебницу прямо с индивидуальных занятий по английскому языку.

«Я вырывался, но меня придушили и связали. Я был на грани потери сознания. Мой учитель пытался выяснить, что происходит. Но его прогнали», — рассказал мальчик.

По словам прибывшей на место матери, ребенка душили и били головой о пол у нее на глазах. Позже ей и ее сыну удалось сбежать от санитаров — они направились в травмпункт, а затем полицию.

«Несовершеннолетний ребенок оказался с психиатрической бригадой один на один, почему меня не вызвали сразу и почему не дождались меня, да и кому нужно было подставлять моего сына», — отметила женщина.

Ранее в апреле во Владивостоке начали проверку по факту избиения восьмилетней девочки в одной из городских школ. Ее отправили на амбулаторное лечение с подозрением на сотрясение мозга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Подмосковья избила и покусала сотрудников МВД
В Британии школьника из Латвии избили под крики «уезжай обратно в Россию»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017