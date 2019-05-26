СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы. Об этом в субботу, 25 мая, говорится на сайте ведомства.

«Органами ГСУ СК России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», — передает СК.

Как сообщает РЕН ТВ, московские правоохранители разыскивают неизвестного, после звонка которого в одну из столичных школ прибыли санитары психиатрической больницы. По информации телеканала, они попытались забрать 15-летнего подростка в лечебницу прямо с индивидуальных занятий по английскому языку.

«Я вырывался, но меня придушили и связали. Я был на грани потери сознания. Мой учитель пытался выяснить, что происходит. Но его прогнали», — рассказал мальчик.

По словам прибывшей на место матери, ребенка душили и били головой о пол у нее на глазах. Позже ей и ее сыну удалось сбежать от санитаров — они направились в травмпункт, а затем полицию.

«Несовершеннолетний ребенок оказался с психиатрической бригадой один на один, почему меня не вызвали сразу и почему не дождались меня, да и кому нужно было подставлять моего сына», — отметила женщина.

Ранее в апреле во Владивостоке начали проверку по факту избиения восьмилетней девочки в одной из городских школ. Ее отправили на амбулаторное лечение с подозрением на сотрясение мозга.