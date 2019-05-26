В МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву не обладает юрисдикцией, чтобы разбирать такие споры. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел после решения трибунала в Гамбурге.

Кроме того, конвенция по морскому праву не может применяться при рассмотрении инцидента с задержанием украинских кораблей в керченском проливе в ноябре 2018 года, пишет «РИА Новости». Ведомство намерено отстаивать российскую позицию «в ходе последующего арбитражного разбирательства».

Ранее 25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не считает необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование в отношении задержанных моряков.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят 10 мая.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.