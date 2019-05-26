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Все активы Порошенко могут подвергнуть аресту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Все финансовые активы бывшего президента Украины Петра Порошенко могут арестовать. Добиться этого намерен бывший замглавы администрации экс-президента страны Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

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Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на «112 Украина», он хочет обратиться в суд, чтобы подвернуть аресту банковские счета Порошенко, а также акции, активы, облигации государственного займа и офшорные компании, оформленные в том числе на подставных лиц.

Юрист также сказал, что в Государственное бюро расследований (ГБР) направлены материалы по второму делу против Порошенко, не уточнив, при этом, какие именно.

25 мая стало известно, что Порошенко вызовут на допрос в рамках дела о превышении должностных полномочий. Речь пойдет о том, законно ли он действовал при распределении ключевых постов в компании «Центрэнерго».

22 мая стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала производство в отношении Порошенко и еще ряда должностных лиц. По данным следствия, они могли назначить руководство компании «Центрэнерго» с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

21 мая в отношении Порошенко было начато расследование по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе.

24 мая ГБР возбудило дело по факту якобы легализации бывшим президентом страны преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском».

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