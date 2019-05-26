Госдеп назвал единственно возможную тему переговоров с Мадуро

Вашингтон надеется, что переговоры между представителями венесуэльского президента Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Осло сосредоточатся исключительно на условиях отставки Мадуро, говорится в сообщении американского Госдепартамента, опубликованном в субботу, 25 мая.

«Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственное, о чем можно вести переговоры с Николасом Мадуро, — это условия его ухода», — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Американские дипломаты подчеркнули, что свободные выборы не могут проводиться под наблюдением тирана, имея в виду главу Боливарианской республики. Госдеп призвал освободить 800 политических заключенных, которые по состоянию на 20 мая, по данным ведомства, находятся под арестом в южноамериканской стране, передает ТАСС.

Ранее 25 мая стало известно, что представители Мадуро и Гуайдо проведут переговоры в Осло на следующей неделе.

В январе этого года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.