Прямой эфир

Госдеп назвал единственно возможную тему переговоров с Мадуро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон надеется, что переговоры между представителями венесуэльского президента Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо в Осло сосредоточатся исключительно на условиях отставки Мадуро, говорится в сообщении американского Госдепартамента, опубликованном в субботу, 25 мая.

«Венесуэла может на десятилетия погрузиться в войну»
Бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос — о том, как избежать кровопролития в латиноамериканской стране

«Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственное, о чем можно вести переговоры с Николасом Мадуро, — это условия его ухода», — сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Американские дипломаты подчеркнули, что свободные выборы не могут проводиться под наблюдением тирана, имея в виду главу Боливарианской республики. Госдеп призвал освободить 800 политических заключенных, которые по состоянию на 20 мая, по данным ведомства, находятся под арестом в южноамериканской стране, передает ТАСС.

Ранее 25 мая стало известно, что представители Мадуро и Гуайдо проведут переговоры в Осло на следующей неделе.

В январе этого года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова отреагировала на возобновление закупок венесуэльской нефти США
Россия и Венесуэла начали переговоры о расчете в рублях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017