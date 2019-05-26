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МИД Норвегии объявил о встрече представителей Мадуро и Гуайдо в Осло

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Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
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Представители действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо проведут переговоры в Осло на следующей неделе. Об этом в субботу, 25 мая, сообщила пресс-служба норвежского министерства иностранных дел.

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«Объявляем, что представители главных политических сил Венесуэлы приняли решение вернуться в Осло, чтобы продолжить процесс (переговоров. — Ред.) при содействии Норвегии», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Норвежские дипломаты отметили, что будут продолжать поддерживать стороны в поиске разрешения политического кризиса, разгоревшегося в Боливарианской Республике.

В мае сообщалось, что правительственная комиссия Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом находится в Норвегии для поиска возможных вариантов сближения с оппозицией.

В январе этого года глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом страны. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд других стран. Иные государства, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

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