Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В Иране пригрозили «отправить на дно» Персидского залива американские корабли, если они совершат «ошибочные действия». Соответствующее заявление сделал в субботу, 25 мая, советник главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

«Мы используем против них (Соединенных Штатов — Ред.) секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами», — цитирует Корбани ТАСС.

По его словам, Тегеран ответит на провокации Вашингтона «всей своей мощью».

24 мая президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток дополнительно 1,5 тыс. американских военных.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран отметил, что эти меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением санкций.

В ответ Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Также в США заявили о готовности ответить силой на «посягательство со стороны Тегерана на интересы Вашингтона».

Штаты направили к берегам ближневосточной страны ударную авианосную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Иран и шестерка международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали СВПД в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения. В ноябре того же года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики.