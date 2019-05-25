Славянское фэнтези получило премию «Нацбест»

Ежегодную общероссийскую литературную премию «Национальный бестселлер» получил писатель Андрей Рубанов.

Его роман «Финист — ясный сокол» получил одинаковое количество голосов от членов жюри вместе с «Калечиной-малечиной» Евгении Некрасовой.

Окончательное решение вынес почетный председатель жюри, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг РФ Юрий Воронин.

Жанр «Финиста — ясного сокола» сам автор определил, как «изустную побывальщину», а также «славянское фэнтези».

В основе сюжета лежит история о молодой девке Марье, влюбившейся в получеловека-полусокола. Рассказ изложен устами «троих мужчин, которые любили Марью безо всякой надежды на взаимность».

В этом году на соискание премии были номинированы 44 произведения. Церемония награждения прошла на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге в субботу, 25 мая.

«Нацбест» — одна из главных негосударственных литературных премий России, которая вручается с 2001 года. Победитель получает денежную премию в 1 млн рублей.

22 мая писательница Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года за книгу «Небесные тела», которая повествует о трех поколениях семьи из Омана.