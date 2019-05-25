Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.

Как сообщила в субботу, 25 мая, телекомпания CNN, прокуратура после этого выступила с предупреждением, что Гусман собирается совершить побег. Адвокаты наркобарона ранее пожаловались суду на «жестокие и нестандартные» условия содержания подзащитного под стражей.

Так, в тюрьме Коротышка лишен возможности совершать прогулки на свежем воздухе. Кроме того, он якобы вынужден затыкать уши туалетной бумагой, чтобы заглушить постоянный шум внутри пенитенциарного заведения.

Прокуратура указала, что единственным местом для прогулок в данной тюрьме является крыша, на которой установлено ограждение из колючей проволоки. В 1981 году один из узников пытался перерезать проволоку и бежать на прогулочном вертолете, арендованном его соучастником.

Гусман до этого успешно бежал из двух тюрем — в частности, в Мексике в 2015 году путем строительства туннеля глубиной 10 метров и протяженностью более мили, который ко всему прочему был оборудован вентиляцией.

«По сравнению с этим попытка бегства с крыши на вертолете представляется делом элементарным», — заявила прокуратура.

12 февраля коллегия присяжных в суде Нью-Йорка признала 61-летнего Коротышку виновным по всем 10 пунктам обвинения. Приговор должны вынести 25 июня. Гусман был выдан американским властям в январе 2017 года. В США его обвиняют в контрабанде и продаже наркотиков, отмывании миллиардов долларов, организации убийств и похищений. Ему грозит пожизненное заключение.

Свидетели по делу рассказали, что он также вступал в регулярные интимные отношения с несовершеннолетними девушками. Приблизительно за $5 тыс. девушку, которую выбирал Коротышка, опаивали наркотиками и доставляли на ранчо в его родном штате Синалоа.

Также Коротышка планировал убийства своих соперников по наркобизнесу и высокопоставленного чиновника мексиканской прокуратуры, которого не удалось подкупить.