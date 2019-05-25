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СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи осматривают место происшествия и воздушное судно, проводят опрос членов экипажа, передает «Интерфакс». Кроме того, опрашиваются технические сотрудники, допустившие самолет к рейсу, и диспетчеры. Запрошены документы на воздушное судно и сведения о квалификации летного состава.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 25 мая самолет, вылетевший из Сургута в Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт. По словам источников, причиной стало срабатывание сигнализации об отказе стабилизаторов пикирования. При посадке никто из пассажиров не пострадал.

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