СК начал проверку после возвращения самолета в аэропорт Сургута

Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку в связи с возвращением и экстренной посадкой самолета Boeing, вылетевшего из Сургута. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи осматривают место происшествия и воздушное судно, проводят опрос членов экипажа, передает «Интерфакс». Кроме того, опрашиваются технические сотрудники, допустившие самолет к рейсу, и диспетчеры. Запрошены документы на воздушное судно и сведения о квалификации летного состава.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее 25 мая самолет, вылетевший из Сургута в Худжанд (Таджикистан), вернулся в аэропорт. По словам источников, причиной стало срабатывание сигнализации об отказе стабилизаторов пикирования. При посадке никто из пассажиров не пострадал.