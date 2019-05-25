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Хирурги нашли в желудке пациента ложки, отвертки и зубные щетки

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Хирурги в Индии нашли в желудке мужчины, пожаловавшегося на боли в животе, семь ложек, две зубные щетки, две отвертки и нож. Об этом 25 мая сообщает Mirror.

Отмечается, что в ходе операции специалисты извлекли инородные предметы из желудка 35-летнего пациента. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Позже врачи выяснили, что у пациента наблюдается редкое психологическое расстройство — болезнь Пика. Она, по словам специалистов, могла подвигнуть мужчину на употребление несъедобных предметов.

Ранее, 24 мая, стало известно, что китайские хирурги удалили у трехлетней девочки четыре лишних пальца. У девочки было по два дополнительных пальца на каждой руке. Подобный дефект кистей присутствовал у пяти поколений ее родственников.

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