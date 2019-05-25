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В МИД России прокомментировали решение трибунала по Керченскому проливу

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Инцидент в Керченском проливе не входит в юрисдикцию международного арбитража и Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении этого спора. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном 25 мая на сайте ведомства.

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«Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что решение этого вопроса не входит в юрисдикцию арбитража.

Ранее 25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков и вернуть суда Украине. При этом в организации отметили, что не требуют от России прекратить уголовное преследование в отношении задержанных.

В начале мая Россия уведомила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях по делу украинских моряков. По мнению Москвы, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. Слушания проходят 10 мая.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.

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