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Володин предложил распространить программу «Безопасный город» на всю страну

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить программу «Безопасный город», которая позволят распознавать преступников с помощью камер видеонаблюдения, на всю страну. Об этом он заявил на Совете по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, который проходит в Крыму, передает «Парламентская газета».

«Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне, для того чтобы облегчить работу правоохранительных органов», — рассказал он.

Предполагается, что программа «Безопасный город» значительно повысит уровень безопасности жителей. Он позволяет объединять информацию, которая поступает от различных систем, в единую базу. В итоге время реагирования экстренных служб на ЧП снижается, а их негативные последствия минимизируются.

К примеру, в Псковской области за 2018 год комплекс «Безопасный город» позволил выявить более 1,6 тыс. нарушений и одно преступление. Власти считают, что программа нуждается в дальнейшем развитии и инвестициях.

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