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Первый замглавы администрации Балашихи задержан за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Первому заместителю главы администрации подмосковной Балашихи предъявили обвинение в получении взятки. Чиновнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый с лета 2018 года систематически получал от главы одной из компаний, занимающихся ремонтом и обслуживанием дорог, взятки за покровительство, заключение контракта и непроверку качества работ, рассказали «Известиям» в областном управлении Следственного комитета. В общей сложности получено не менее 4 млн рублей.

В ведомстве не назвали имя обвиняемого, по данным сайта городской администрации, указанную должность занимает Алексей Коваль.

20 мая возбуждено дело против замминистра и главы одного из управлений министерства сельского хозяйства Краснодарского края. Следствие подозревает чиновников в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

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