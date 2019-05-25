Четыре станции красной ветки метро откроются до конца июня

Строительство участка Сокольнической линии московского метро от станции «Саларьево» до «Коммунарки» будет завершено в конце июня этого года. Об этом 25 мая сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин, передает «Москва 24».

«Эти станции расположены в створе новой трассы Солнцево–Бутово — Варшавское шоссе», — уточнил он.

Отмечается, что рядом с каждой станцией ведется работа по благоустройству территорий. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проект продления линии до деревни Потапово.

Ранее, 19 марта, стало известно, что до конца 2019 года в столице откроют восемь новых станций метро. Речь идет о станциях Сокольнической линии «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка», а также заработает первый участок Некрасовской линии со станциями «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».