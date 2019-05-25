Олимпийский чемпион по гребле Олег Голованов умер на 85-м году жизни

Олимпийский чемпион 1960 года по академической гребле Олег Голованов умер. Причины смерти 84-летнего спортсмена не сообщаются.

«Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Федерации гребного спорта России.

В федерации выразили соболезнования всем, кто знал и любил Голованова.

Голованов родился в 1934 году в Ленинграде. Помимо олимпийского золота, на его счету награды чемпионатов Европы и мира. Также он был чемпионом СССР с 1959 по 1963 годы. После окончания карьеры в спорте стал тренером и подготовил ряд победителей и призеров Олимпийских игр.