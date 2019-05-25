Третий атомный ледокол проекта «Урал» спустили на воду в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола проекта «Урал». Об этом 25 мая сообщает ТАСС

«Сегодня мы спускаем третий корабль, второй серийный, проекта 22220 «Урал». Именно с кораблями этой серии ледоколов нового поколения мы связываем надежду с освоением Северного морского пути», — сказал на церемонии вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Урал» способен пробивать льды толщиной до трех метров, его длина составляет 173,3 м, ширина — 34 м. Срок его службы рассчитан на 40 лет.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220, который реализует «Росатом», станут самыми большими и мощными в мире. Они должны обеспечить лидерство России в Арктике.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Большая ее часть находится в территориальных водах РФ, а также в зонах российских исключительных экономических интересов. На маршруте находится свыше 50 портов. По нему осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, а также древесины. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией.

По итогам 2018 года, объем перевозок по Севморпути достиг 20 млн т, что втрое превышает рекорд 1987 года. Тогда этот показатель составил 6,5 млн т.