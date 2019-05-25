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Соловьев согласился встретиться с пожелавшим дать ему «леща» активистом

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Андрей Пронин
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с активистом Антоном Дербеневым из Екатеринбурга. Об этом Дербенев написал в субботу, 25 мая, на своей странице в Facebook.

«Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом», — рассказал активист.

Поводом для личной беседы Соловьева и Дербенева стало высказывание ведущего в эфире радиостанции «Вести FM». Журналист назвал екатеринбуржцев, протестующих против строительства храма в сквере, «продолжателями дела бесноватых» и «наследниками бесов». Дербенев ответил ему от лица защитников сквера и пообещал «дать леща» за оскорбления.

Ситуация вокруг строительства храма святой Екатерины обострилась в середине мая. В сквере, где планировалось возвести церковь, прошла стихийная акция протеста, растянувшаяся на несколько дней. В итоге на противостояние строителей и противников строительства обратили внимание в Кремле. Президент России Владимир Путин призвал опросить жителей, чтобы выбрать наиболее предпочтительное место для строительства храма.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство горожан выступают за постройку храма, но хотели бы видеть его в другом месте. После публикации результатов опроса 22 мая свердловский губернатор Евгений Куйвашев объявил, что власти отказались от идеи возведения собора в сквере.

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