Политолог оценил шансы Беглова на выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в борьбе за губернаторский пост способен опередить всех конкурентов. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал политолог Павел Данилин, комментируя сообщение о готовности Беглова баллотироваться на пост главы региона.

«По сравнению с остальными конкурентами Беглов на четыре корпуса впереди по всему: по политическому весу, по наличию стратегии», — отметил эксперт.

По словам политолога, Беглов был, остается и будет главой региона, который «занимается активной важной работой, ездит по районам, встречается с жителями». Эксперт полагает, что на посту губернатора политик продолжит реализовывать стратегию, которую он уже озвучивал, выступая в заксобрании. Она заключается в том, чтобы сделать Санкт-Петербург комфортным местом для жизни в первую очередь самих петербуржцев.

В рамках этой стратегии реализуются меры по соцзащите населения, создаются новые рабочие места, и в этой работе у главы региона есть определенные достижения. Среди них Данилин назвал идею обустроить парковую зону вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города и планы по приобретению городом школ и детсадов, на что будет направлено порядка 10,6 млрд рублей.

В субботу, 25 мая, Беглов заявил о готовности баллотироваться на пост главы региона. О своих планах он объявил на встрече с общественностью Курортного района Санкт-Петербурга.

Александр Беглов был назначен и.о. губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2018 года. До этого он занимал должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Выборы главы города состоятся 8 сентября 2019 года.