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Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

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Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать всё, что угодно. Оказывается нет (пунктуация автора сохранена. — Ред)», — написала она, добавив, что собирается обратиться в международный суд.

Ранее, 24 мая, издание опубликовало статью с фотографией телеведущей. В ней утверждалось, что девушка на скандальной видеозаписи, с которой разговаривал Штрахе, — это Кудрявцева.

Вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы (АПС) Штрахе покинул свой пост после публикации видео, снятого скрытой камерой, где он обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к госконтрактам.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии и что встреча ни к чему не привела. После инцидента австрийский лидер Александер ван дер Беллен согласился на предложение канцлера Себастьяна Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись с Штрахе и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса. 20 мая министры от АПС объявили о досрочном выходе из коалиционного правительства.

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