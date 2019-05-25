Прямой эфир

Украина признала зависимость от торговли с Россией

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Кадры особого назначения: кто вошел в команду Зеленского
Как закончится «медовый месяц» президента Украины с избирателями

Он отметил, что, несмотря на непростые отношения с Москвой, экспорт в РФ сохраняется, что делает экономику Украины «сильнее».

«Если мы принимаем решения, в том числе экономические (о прекращении отношений с РФ. — Ред.), мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу», — подчеркнул чиновник.

Герус также признал невозможность разрыва торгово-экономических связей между странами, так как есть отрасли, например, энергетика, в которых процент поставок из России особенно велик. Он напомнил, что нефтепродукты, импортируемые на Украину из Белоруссии, Прибалтики или Польши, изготовлены из российской нефти, пишет «Федеральное агентство новостей».

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта в Донбассе обвиняют Москву. На этом фоне Киев в июле 2014 года впервые ввел антироссийские санкции, которые были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.

Россия неоднократно указывала на то, что не является участником конфликта в Донбассе, а выступает лишь подписантом и гарантом Минских соглашений. Москва в ответ на действия Киева стала принимать зеркальные меры. Так, в декабре прошлого года РФ ввела санкции и опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Под эмбарго попали сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки. Также ограничения коснулись моющих средств, бумаги, мебели и других товаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нацбанке Украины подсчитали убытки от роспуска рады
На Украине заявили о деградации экономики страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017