Украина признала зависимость от торговли с Россией

Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Он отметил, что, несмотря на непростые отношения с Москвой, экспорт в РФ сохраняется, что делает экономику Украины «сильнее».

«Если мы принимаем решения, в том числе экономические (о прекращении отношений с РФ. — Ред.), мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу», — подчеркнул чиновник.

Герус также признал невозможность разрыва торгово-экономических связей между странами, так как есть отрасли, например, энергетика, в которых процент поставок из России особенно велик. Он напомнил, что нефтепродукты, импортируемые на Украину из Белоруссии, Прибалтики или Польши, изготовлены из российской нефти, пишет «Федеральное агентство новостей».

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт.

Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта в Донбассе обвиняют Москву. На этом фоне Киев в июле 2014 года впервые ввел антироссийские санкции, которые были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.

Россия неоднократно указывала на то, что не является участником конфликта в Донбассе, а выступает лишь подписантом и гарантом Минских соглашений. Москва в ответ на действия Киева стала принимать зеркальные меры. Так, в декабре прошлого года РФ ввела санкции и опубликовало список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. Под эмбарго попали сладости, мучные изделия, пшеница, рыбные и овощные консервы, спиртные напитки. Также ограничения коснулись моющих средств, бумаги, мебели и других товаров.