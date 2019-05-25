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В аэропорту Афин изъяли $800 тыс. у гражданина России

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Греческие власти изъяли у россиянина в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах $800 тыс.

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Как сообщил ТАСС адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента, деньги арестованы до выяснения происхождения.

Отмечается, что он задекларировал средства перед вылетом в Москве и вез их с собой в сумке. При этом россиянин не был задержан и вылетел в Стамбул.

По словам адвоката, будут предприняты юридические действия, чтобы вернуть большую часть суммы, передает kp.ru. Греческая сторона заявила, что накладывает штраф 25% в связи с тем, что средства не были задекларированы в Греции.

Лаврентиадис считает, что «произошло недоразумение», так как его клиент не собирался выходить в Греции, находился в транзитной зоне и летел в Турцию.

12 марта гражданку Израиля остановили на входе в столичный аэропорт Шереметьево из-за модели гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества в багаже.

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