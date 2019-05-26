84 фигуры: в «Музеоне» показали инсталляцию ко Дню пропавших детей

По инициативе движения «Лиза Алерт» перед Парком искусств «Музеон» на Крымском валу в Москве состоялось открытие инсталляции «84», которая приурочена ко Дню пропавших детей.

В парке были установлены 84 фигуры, которые символизируют детей, пропавших в 2018 году, по данным МВД России. Фигуры по ночам освещаются, а на стене появляются их тени.

Задача акции — привлечь внимание к проблеме пропажи детей.

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