84 фигуры: в «Музеоне» показали инсталляцию ко Дню пропавших детей
По инициативе движения «Лиза Алерт» перед Парком искусств «Музеон» на Крымском валу в Москве состоялось открытие инсталляции «84», которая приурочена ко Дню пропавших детей.
В парке были установлены 84 фигуры, которые символизируют детей, пропавших в 2018 году, по данным МВД России. Фигуры по ночам освещаются, а на стене появляются их тени.
Задача акции — привлечь внимание к проблеме пропажи детей.
Подробнее — в сюжете «Известий».
По инициативе движения «Лиза Алерт» перед Парком искусств «Музеон» на Крымском валу в Москве состоялось открытие инсталляции «84», которая приурочена ко Дню пропавших детей.
В парке были установлены 84 фигуры, которые символизируют детей, пропавших в 2018 году, по данным МВД России. Фигуры по ночам освещаются, а на стене появляются их тени.
Задача акции — привлечь внимание к проблеме пропажи детей.
Подробнее — в сюжете «Известий».