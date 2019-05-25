Синоптики рассказали о погоде в московском регионе 25 мая

Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье в субботу, 25 мая.

Москвичей ожидает переменная облачность и небольшой дождь в ночное время, днем до 23 градусов тепла, ночью столбик термометра опуститься до +13, сообщает сайт Гидрометцентра России.

В Подмосковье температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла в дневное время, ночью местами похолодает до +10.

Ветер ожидается восточный до 10 м/с, ночью южный и юго-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, пишет ТАСС.

22 мая в Москве стал самым теплым днем с начала текущего года. Ранее в мае в синоптики «Фобоса» рассказали, что в Москве июнь будет умеренный и без жары. При этом первая декада июня окажется чуть теплее, чем вторая.