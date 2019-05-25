Прямой эфир

Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию

0
Фото: Global Look Press/Diego Cupolo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.

Пираты XXI века: чем Россия ответит Украине на захват танкера
Киев грозит своему соседу бойней на Азовском море

Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работадателей обслуживать судно и команду.

Моряки оказались лишены питьевой воды, продуктов и медпомощи. При этом компания Akca Shipping отказалась выплачивать россиянам заработанные за год деньги.

«Очевидно, что и российским профсоюзам моряков следует обратить внимание на эту компанию», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.

Благополучный исход стал возможным благодаря усилиям генконсульства совместно с губернаторством Стамбула и портовыми властями города, передает «Газета.ру».

12 марта капитан Streamline Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не выплатит морякам долги по зарплате и не найдет им замену.

Судно Streamline под флагом Коморских островов вышло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт. Летом 2018 года его арестовали за долги его предыдущего владельца. Задолженность Akca Shipping перед моряками превышает $140 тыс.

В конце февраля в стамбульском суде прошли первые слушания о снятии ареста с судна. Следующее заседание запланировано на 2 апреля, а затем перенесено на 11 июня из-за отсутствия ряда документов о продаже судна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве прокомментировали неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Два моряка скончались на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017