Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию

Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.

Как сообщает российское генконсульство в Стмбуле, положение экипажа РФ резко ухудшилось несколько недель назад после отказа работадателей обслуживать судно и команду.

Моряки оказались лишены питьевой воды, продуктов и медпомощи. При этом компания Akca Shipping отказалась выплачивать россиянам заработанные за год деньги.

«Очевидно, что и российским профсоюзам моряков следует обратить внимание на эту компанию», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Facebook.

Благополучный исход стал возможным благодаря усилиям генконсульства совместно с губернаторством Стамбула и портовыми властями города, передает «Газета.ру».

12 марта капитан Streamline Бахман Багиров пригрозил перекрыть Босфор, если судовладелец не выплатит морякам долги по зарплате и не найдет им замену.

Судно Streamline под флагом Коморских островов вышло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт. Летом 2018 года его арестовали за долги его предыдущего владельца. Задолженность Akca Shipping перед моряками превышает $140 тыс.

В конце февраля в стамбульском суде прошли первые слушания о снятии ареста с судна. Следующее заседание запланировано на 2 апреля, а затем перенесено на 11 июня из-за отсутствия ряда документов о продаже судна.