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СМИ сообщили об утечке данных миллионов клиентов страховой компании в США

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Фото: Global Look Press/Nikolas Joao Kokovlis
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Данные миллионов клиентов американской страховой корпорации First American Financial Corporation находились в открытом доступе, написала в пятницу, 24 мая, газета The New York Times.

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По ее данным, речь идет о 885 млн записей, сделанных в течение 16 лет, в том числе, о деталях банковских счетов, номерах социального страхования, водительских правах, налоговых и ипотечных данных.

Издание отмечает, вследствие уязвимости доступ к соответствующей информации мог получить любой желающий. В настоящее время дефект системы хранения данных устранен.

Как уточняет NYT, недочет был обнаружен журналистом и экспертом по информационной безопасности Брайаном Кребсом, который ранее уличил компанию Facebook в хранении паролей миллионов пользователей соцсети в незашифрованном виде — в читаемом формате.

«Сейчас мы изучаем, был ли нанесен какой-либо ущерб безопасности информации наших клиентов», — заявили в First American Financial Corporation, цитирует ТАСС.

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