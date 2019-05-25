Трамп заявил о готовности помиловать некоторых военных преступников

Президент США Дональд Трамп может помиловать нескольких американских военнослужащих, совершивших военные преступления. Об этом глава государства рассказал журналистам в Белом доме в пятницу, 24 мая.

По его словам, некоторые из этих военных — это люди, которые длительное время «напряженно сражались».

«Понимаете, мы учили их, как стать великими бойцами, но иногда, когда они сражались, к ним отнеслись очень несправедливо», — цитирует Трампа «Интерфакс».

Президент пока не уточнил, о каких именно военнослужащих идет речь.

Ранее газета New York Times отмечала, что данная инициатива вызывает опасения у американских правоведов. По их мнению, она подрывает основы существующего военного права и может создать предпосылки для новых случаев нарушения закона военнослужащими.