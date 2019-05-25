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Названа причина смерти модели на подиуме в Бразилии

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Фото: youtube.com
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Синдром внезапной сердечной смерти (ВСС) стал причиной кончины 26-летнего манекенщика Талеса Соареса на подиуме во время показа бренда Ocksa в рамках недели высокой моды в бразильском Сан-Паулу. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Непосредственной причиной смерти стал острый отек легких вследствие ВСС. Алкоголя или наркотиков в крови погибшего обнаружено не было. Родственники с результатом исследований не согласились, так как мужчина регулярно проходил обследования для разрешения на работу.

Инцидент произошел 28 апреля. Во время выхода на подиуме мужчине стало плохо. Предположительно, он наступил на шнурки и упал. По некоторым данным, мужчину начало трясти, изо рта пошла пена.

Случай стал одним из немногих, если не единственным в истории модной индустрии, когда на подиуме погибла модель. Отмечается, что изначально зрители не поняли, что происходит, и считали падение мужчины частью шоу.

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