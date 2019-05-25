Душ для Медного всадника: Петербург готовится ко Дню города

Памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге помыли реставраторы Музея городской скульптуры в преддверии празднования Дня города.

Процесс проходит в три этапа: осмотр, мытье шампунем и консервация.

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