Прямой эфир

Американский блогер отказался от поединка с трактористом из России

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогер из США Логан Пол отказался приехать в Россию на поединок чемпионата по пощечинам с фермером Василием Камоцким, известным по прозвищу Пельмень.

Американец заявил, что не хочет участвовать в соревновании, поскольку это может обернуться серьезными травмами, пишет The Sun. Также он выложил в Instagram видеозапись, демонстрирующую силу его удара. От пощечины противник упал без сознания.

«Я глубоко уважаю этот вид спорта и его адептов. Однако я считаю, что мое решение позволит сберечь здоровье всем участникам соревнований», — цитирует Пола «Спорт-Экспресс».

Поединок с 170-килограммовым Пельменем должен был состояться 25 мая в Тверской области на фитнес-шоу. 28-летний Камоцкий — тракторист из города Иланский под Красноярском, увлекающийся пауэрлифтингом. Он прославился тем, что выиграл чемпионат по пощечинам Siberian Power Show 2019.

Василий Камоцкий

Принцип поединков — на выбывание. Если участнику боя удается выдержать один удар, он подставляет вторую щеку. При этом от ударов нельзя уклоняться или ставить блок.

В английском населенном пункте Брокворт в графстве Глостершир ранее состоялось традиционное состязание по катанию сыра, которое проводится с 1826 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге на спектакле актриса дала пощечины зрительницам
Бывший украинский министр получил пощечину в прямом эфире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017