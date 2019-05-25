Американский блогер отказался от поединка с трактористом из России

Блогер из США Логан Пол отказался приехать в Россию на поединок чемпионата по пощечинам с фермером Василием Камоцким, известным по прозвищу Пельмень.

Американец заявил, что не хочет участвовать в соревновании, поскольку это может обернуться серьезными травмами, пишет The Sun. Также он выложил в Instagram видеозапись, демонстрирующую силу его удара. От пощечины противник упал без сознания.

«Я глубоко уважаю этот вид спорта и его адептов. Однако я считаю, что мое решение позволит сберечь здоровье всем участникам соревнований», — цитирует Пола «Спорт-Экспресс».

Поединок с 170-килограммовым Пельменем должен был состояться 25 мая в Тверской области на фитнес-шоу. 28-летний Камоцкий — тракторист из города Иланский под Красноярском, увлекающийся пауэрлифтингом. Он прославился тем, что выиграл чемпионат по пощечинам Siberian Power Show 2019.

Принцип поединков — на выбывание. Если участнику боя удается выдержать один удар, он подставляет вторую щеку. При этом от ударов нельзя уклоняться или ставить блок.

В английском населенном пункте Брокворт в графстве Глостершир ранее состоялось традиционное состязание по катанию сыра, которое проводится с 1826 года.