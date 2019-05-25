Лидер оппозиции Нидерландов заподозрил Украину в катастрофе MH17

Украина может быть виновна в гибели самолета «Малайзийских авиалиний», который следовал рейсом МН17 и был сбит над Донбассом в 2014 году. С таким заявлением на дебатах с премьер-министром Марком Рютте перед выборами в Европарламент выступил лидер нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ.

По его словам, расследование Совместной следственной группы (ССГ) вызывает сомнения, а Украина может быть одним из возможных виновников трагедии. Он подчеркнул, что приговор должны выносить судьи, а не чиновники, которые готовы обвинить во всем Россию, цитирует NL Times.

17 июля 2014 года самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая 2018 года следственная группа международных специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения лайнера, согласно которой самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД России такие обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.