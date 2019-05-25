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Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку

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Фото: Barron County Jail
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Мужчину, виновного в нашумевшем похищении 13-летней девочки Джейми Клосс и убийстве ее родителей приговорили к пожизненному заключению в США. Об этом сообщил телеканал Fox 9.

21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки. Также отмечается, что он не получил права на условно-досрочное освобождение.

Девочка была похищена в октябре 2018 года. Паттерсон ворвался в дом потерпевших, застрелил отца девочки, затем заставил мать заклеить дочери рот и убил ее тоже. Клосс провела в плену у злоумышленника 88 дней. 10 января 2019 года ей удалось сбежать. В тот ж день мужчина был арестован.

23 мая серийный убийца и насильник Роберт (Бобби) Джо Лонг был казнен в американском штате Флорида посредством смертельной инъекции.

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