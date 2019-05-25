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Россияне смогут без виз посещать Коста-Рику

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Фото: Global Look Press/Manfred Bail
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С 25 мая вступает в силу межправительственное соглашение России и Коста-Рики о взаимной отмене виз.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД, граждане РФ с загранпаспортом смогут находиться на территории республики без визы в течение 90 дней, считая с даты въезда.

Граждане Коста-Рики смогут въезжать на территорию Российской Федерации на аналогичный срок в течение каждого периода в 180 календарных дней, считая с даты первого въезда.

Соглашение было подписано двумя государствами в мае прошлого года.

В конце апреля сообщалось, что теперь российские граждане смогут пребывать на территории Черногории 90 дней без получения визы вместо прежних 30.

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