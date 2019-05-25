Прямой эфир

Лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн умер в возрасте 89 лет

0
Фото: Global Look Press/Chinafotopress/Joe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США в возрасте 89 лет скончался физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн, говорится в сообщении на сайте Института Санта-Фе, опубликованном в пятницу, 24 мая.

«Выражаем наши самые глубокие сожаления близким и родным ученого в эту тяжелую минуту», — говорится в сообщении.

Гелл-Манн родился в Нью-Йорке в 1929 году. В возрасте 15 лет он пошел учиться в Йельский университет, позже поступил в аспирантуру в Массачусетский технологический институт.

В возрасте 23 лет положил начало революции в области физики элементарных частиц, опубликовав свою основополагающую работу, которая дала объяснение природы обнаруженных к тому времени элементарных частиц, таких как каоны и гипероны.

В 1969 году Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике за вклад в классификацию и взаимодействие элементарных частиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лауреат Нобелевской премии Пол Грингард умер в возрасте 93 лет
Умерла историк Наталия Басовская

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017