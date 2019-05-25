Лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн умер в возрасте 89 лет

В США в возрасте 89 лет скончался физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн, говорится в сообщении на сайте Института Санта-Фе, опубликованном в пятницу, 24 мая.

«Выражаем наши самые глубокие сожаления близким и родным ученого в эту тяжелую минуту», — говорится в сообщении.

Гелл-Манн родился в Нью-Йорке в 1929 году. В возрасте 15 лет он пошел учиться в Йельский университет, позже поступил в аспирантуру в Массачусетский технологический институт.

В возрасте 23 лет положил начало революции в области физики элементарных частиц, опубликовав свою основополагающую работу, которая дала объяснение природы обнаруженных к тому времени элементарных частиц, таких как каоны и гипероны.

В 1969 году Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике за вклад в классификацию и взаимодействие элементарных частиц.