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Британский ученый из России подала иск против возможного информатора ФБР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Британский ученый родом из России Светлана Лохова подала иск против предполагаемого информатора ФБР бывшего агента ЦРУ Стефана Халпера и нескольких американских СМИ, обвинив их в распространении ложной информации о ее связях с РФ и попытке повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году. Об этом сообщило издание Politico.

Женщина подала иск в федеральный суд в Александрии в американском штате Вирджиния. Среди изданий, к которым был подан иск, отмечаются The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post и телеканал MSNBC. Лохова также требует компенсации в размере $25 млн.

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По словам истицы, Халпер и названные СМИ состояли в сговоре и занимались распространением ложной информации о том, что в 2014 году в Англии она обратила к Майклу Флинну, который в то время занимал пост главы военной разведки, а также об их якобы близких отношениях, которые женщина решительно отрицает.

23 мая президент США Дональд Трамп разрешил минюсту США рассекречивать любую информацию, которая касается изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Вашингтон выступал с заявлениями о неких российских хакерах, которые вмешались в выборы президента США в 2016 году. После победы Трампа на этих выборах в Соединенных Штатах началось расследование так называемого российского дела. В итоге занимавшийся им спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил «никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой».

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их надуманными и беспочвенными.

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