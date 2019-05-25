Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом за слова об абортах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов во время программы «Место встречи» на телеканале НТВ назвал ведущего Ивана Трушкина «средневековым мракобесом».

На передаче обсуждалось предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла запретить аборты для улучшения демократической ситуации в стране.

Журналист выступал с позицией, что право на аборт является личным делом женщины, а также назвал его ключевым достижением современности, цитирует «РИА Новости» Трушкина.

Милонов в ответ на это заявил, что журналист принадлежит к поколению средневековых мракобесов, а также заявил, что по последним исследованиям ребенок не является частью тела матери.

Трушкин попросил политика назвать источник данной информации. Депутат заверил, что к такому выводу пришли ученые из МГУ, а также назвал всех сторонников абортов фашистами.

23 мая Милонов прокомментировал результаты социологического исследования «Левада-центра», согласно которому 47% россиян выступают за равные права для представителей сексуальных меньшинств, и назвал сотрудников центра извращенцами.