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Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом за слова об абортах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов во время программы «Место встречи» на телеканале НТВ назвал ведущего Ивана Трушкина «средневековым мракобесом».

На передаче обсуждалось предложение патриарха Московского и Всея Руси Кирилла запретить аборты для улучшения демократической ситуации в стране.

Журналист выступал с позицией, что право на аборт является личным делом женщины, а также назвал его ключевым достижением современности, цитирует «РИА Новости» Трушкина.

Милонов в ответ на это заявил, что журналист принадлежит к поколению средневековых мракобесов, а также заявил, что по последним исследованиям ребенок не является частью тела матери.

Трушкин попросил политика назвать источник данной информации. Депутат заверил, что к такому выводу пришли ученые из МГУ, а также назвал всех сторонников абортов фашистами.

23 мая Милонов прокомментировал результаты социологического исследования «Левада-центра», согласно которому 47% россиян выступают за равные права для представителей сексуальных меньшинств, и назвал сотрудников центра извращенцами.

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