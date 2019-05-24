Прямой эфир

Лес в воронежском микрорайоне отдали под застройку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Воронежа дала проектной компании ООО «Жилпроект» Петра Михина задание на подготовку проекта планировки на улице Изыскателей в микрорайоне Отрожка.

Речь идет о территории площадью 115 га между трассой М4 «Дон» и водохранилищем. С южной стороны расположены земли лесного фонда, примыкающие к улице Планетная, отмечает ИА «Абирег».

Лесной массив за Отрожкой был отдан трем застройщикам в качестве компенсации за решение проблемы обманутых дольщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты прогнозируют рост строительства жилья в РФ до 120 млн кв. м в год
Около 600 млн рублей выделят на дороги в новых кварталах Башкирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017