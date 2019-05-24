Лес в воронежском микрорайоне отдали под застройку

Мэрия Воронежа дала проектной компании ООО «Жилпроект» Петра Михина задание на подготовку проекта планировки на улице Изыскателей в микрорайоне Отрожка.

Речь идет о территории площадью 115 га между трассой М4 «Дон» и водохранилищем. С южной стороны расположены земли лесного фонда, примыкающие к улице Планетная, отмечает ИА «Абирег».

Лесной массив за Отрожкой был отдан трем застройщикам в качестве компенсации за решение проблемы обманутых дольщиков.